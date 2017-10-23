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Главная » Общество » Ураган "Ирма" выкинул на берег США бутылку с письмом 29-летней давности
Ураган "Ирма" выкинул на берег США бутылку с письмом 29-летней давности
Фото из открытых источников

Ураган "Ирма" выкинул на берег США бутылку с письмом 29-летней давности

Автора послания удалось найти через Facebook

23.10.17 107
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Супружеская пара из штата Джорджия (США) обнаружила на берегу Атлантического океана выброшенную ураганом "Ирма" бутылку с письмом, написанным в 1988 году. Об этом пишет Mashable, передает Популярная механика.

Супруги Дэвид и Линда Хамфрис гуляли по пляжу, убирая мусор, оставленный на берегу ураганом «Ирма», когда вдруг их внимание привлекла бутылка с письмом. Бутылка была пластиковой и сломалась, когда её муж попытался открутить крышку. Тогда мужчина аккуратно достал письмо и обнаружил, что оно написано детским почерком. Несмотря на то, что бумага сильно промокла, первые строчки были читаемы.

"Привет, меня зовут Миранда Доун Мосс. Мне 8 лет. Я учусь в третьем классе начальной школы в Южной Каролине", - говорилось в письме.

Сначала Хамфрис подумала, что девочка наверняка очень обрадуется, узнав, что её письмо нашли. Однако затем обнаружила, что письмо было написано 26 сентября 1988 года.

Пара всё же попыталась найти автора послания. Они сообщили в Facebook о своей находке. В скором времени они действительно нашли аккаунт отправителя — ею оказалась Миранда Мосс Чавес, которая тут же ответила супругам Хамфрис. Женщина написала об этом в Facebook, рассказав, что 26-го сентября 1988 года она и вправду бросила в океан бутылку с письмом. Послание было "отправлено" с берега Эдисто-Бич (небольшого города в штате Южная Каролина), а найдено на острове Сапело (штат Джорджия).

По словам Чавес, благодаря этому удивительному событию она не только обрела новых друзей в лице супругов Хамфрис, но и восстановила контакты с некоторыми бывшими одноклассниками (с которыми утратила связь, переехав в другой город).

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