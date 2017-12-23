В ООН назвали новую главу Детского фонда

Новой руководительницей Детского фонда ООН станет американка Генриетта Фор. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, передает РБК-Украина.

Она сменит на этом посту Энтони Лейка 1 января 2018 года.

"Фор задействует свой опыт, работая ради детей в ЮНИСЕФ", – заявил Лейк, который возглавлял фонд с 2010 года.

Фор работала в Агентстве США по международному развитию, занимала должности в различных подразделениях Государственного департамента США, а также сотрудничала с Центром стратегических и международных исследований. Кроме того, она была председателем совета директоров и генеральным директором инвестиционной компании Holsman International, а также возглавляла Монетный двор США.

Ранее сообщалось, что правительство Германии совместно с ЮНИСЕФ запустили новый проект, призванный облегчить доступ жителям Донбасса к водоснабжению. На 2018-2019 годы было выделено 14,3 миллиона евро.