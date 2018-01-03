Уборка "елочных кладбищ" обойдется Киеву в 300 тысяч грн

Жителей столицы призывают не выбрасывать новогодние елки после праздников, а приносить их в специально открытые пункты приема "Киевзеленстроя".

Об этом сообщил 112 Украина замдиректора КП "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба.

"После 10 января в каждом из районов города Киева откроются на наших производственных базах пункты приема елок. Их можно будет бесплатно передать нам, мы их утилизируем. В дальнейшем этот материал будет использоваться для подсыпки деревьев", - сказал он.

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В свою очередь, как сообщили "ТСН" в столичной администрации, в нынешнем году уборка "елочных кладбищ" - мест продажи деревьев, которые не привели в порядок продавцы, будет стоить бюджету 300 тыс. гривен и на это уйдет около трех дней.

Напомним, больше всего леса вырубается в Ровенской области.