Следить за порядком в рождественскую ночь будут 25 тыс. правоохранителей

18 тыс. силовиков будут дежурить в храмах и еще 7 тыс. – на улицах

Охранять порядок в рождественскую ночь будут 25 тыс. сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Публичную безопасность у храмов будут обеспечивать более 18 тыс. работников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7 тыс. правоохранителей будут задействованы в охране общественного порядка на улицах городов, они будут патрулировать населенные пункты и автодороги", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Основной задачей правоохранителей будут превентивные меры по недопущению правонарушений и предотвращению несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.

В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тысячах культовых сооружений по всей стране запланированы богослужения. По имеющейся информации, наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. В целом по стране в богослужениях будут участвовать около 5 млн человек.