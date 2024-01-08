Тщательный отбор: ISW проанализировал рождественскую встречу Путина с семьями погибших оккупантов

Согласно выводам Института изучения войны, президент РФ в очередной раз продемонстрировал своему электорату проявление "заботы" и внимания к потребностям российских военных.

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Специалисты Института изучения войны (ISW) отследили процесс отбора семей погибших российских оккупантов, которых пригласили на рождественскую встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Институт в своей сводке за 7 января.

При этом ISW подчеркивает, что такие тщательные отборы являются стандартной практикой Кремля и имеют целью минимизацию рисков появления неудобных и проблемных вопросов.

Как отмечает Институт изучения войны, российский диктатор продолжил показывать "опеку" российскими военнослужащими и их семьями накануне президентских выборов в марте 2024 года. Именно такое проявление "заботы" было продемонстрировано во время встречи накануне Рождества, которое в России отмечают 7 января, с членами семей российских военнослужащих, погибших в Украине.

Встреча состоялась в резиденции Путина в Ново-Огарево. Присутствовали родственники пятерых погибших, причем источники ISW сообщают, что некоторые из этих родственников имели связи с российским правительством и военными.

Так, агентство "Новости" сообщило, что среди присутствующих были:

вдова бывшего военнослужащего Росгвардии, которая сейчас является председателем Комитета семей воинов Отечества в Балашихе и советником главы Балашихи;

вдова российского военнослужащего, которая сейчас работает председателем Тамбовского отделения созданного Кремлем "Фонда защитников Отечества";

члены семьи бывшего настоятеля храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения РФ, который ранее участвовал в конфликтах в Чечне и Сирии и был известен как "десантный священник".

Кроме того, агентство сообщило, что все пятеро погибших военнослужащих были посмертно награждены званием Героя России и орденами Мужества.

Институт изучения войны напомнил, что именно таким образом была подготовлена встреча с тщательно подобранными женщинами, которые занимают влиятельные должности в российской политической сфере, а также матерями мобилизованных россиян еще в 25 ноября 2022 года.

Новогодняя предвыборная гонка Путина

Аналитики ISW отмечают, что президент РФ уже неоднократно подтверждал поддержку российским правительством семей российских военнослужащих и делегировал ответственность за постоянную поддержку этих семей российским чиновникам на всех уровнях по всей России. При этом он подчеркнул "героизм погибших российских военнослужащих", которые "защищали интересы России".

Недавно Путин также посетил российских военных, раненных во время боевых действий в Украине. Здесь он изображал из себя "милосердного лидера", который заботится о благополучии российских военнослужащих, и продемонстрировал свою способность удовлетворять просьбы военнослужащих и решать их проблемы.

Эксперты Института указывают, что вероятно Путин использует эти встречи, которые распространяются по всем коммуникационным каналам в России и за рубежом, как часть своей предвыборной кампании, потому что российские военнослужащие и члены их семей — это значительная часть его электората. Поэтому их публичная поддержка является жизненно важной как для Путина, так и в целом для Кремля, поскольку это дает диктатору возможность представить перед общественностью, в том числе мировой, российское общество, как такое, которое в значительной степени поддерживает Путина и войну в Украине.

ISW за 7 января о событиях в России

Глава подконтрольной Кремлю Русской православной церкви, патриарх московский Кирилл заявил, что Россия не может отказывать российским гражданам, которые покинули страну после полномасштабного вторжения в Украину и теперь хотят вернуться домой, "поняв, что совершили ошибку". Такой комментарий Кирилла соответствует позиции Кремля и указывает на то, что власть и РПЦ, возможно, успешнее координирует свою позицию по возвращению россиян накануне президентских выборов в марте 2024 года.

Двое российских чиновников — уполномоченный по защите предпринимателей при президенте РФ Борис Титов и начальник управления полиции Нижнего Тагила Свердловской области Тарас Булгаков — выступили в защиту дальнейшего присутствия мигрантов в России, несмотря на репрессии против этих мигрантов. Такие мысли чиновников вызвали резкую критику со стороны военных блогеров, что свидетельствует о том, что российское правительство, вероятно, все еще не имеет, по мнению Института, единой политики в отношении мигрантов в России.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 7 января, что Россия как минимум второй раз перенесла сроки создания новых Московского и Ленинградского военных округов из-за нехватки вооружения, личного состава и бюрократических проблем.

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