Лидером по тратам стал Забайкальский край, где на мемориалы потратили свыше 18 миллионов гривен в рублях.

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Журналисты российских оппозиционных СМИ косвенно подтвердили тот факт, что на войну в Украину отправляются россияне из самых депрессивных регионов РФ. Так, оказалось, что больше всего на мемориалы по погибшим солдатам ВС РФ потратились в самом бедном Забайкальском крае. Об этом сообщает The Moscow Times.

С 2023 года российские регионы заключили 34 контракта на сумму свыше 150 миллионов рублей на установку памятников и мемориалов памяти военнослужащих, погибших в Украине, следует из данных портала государственных закупок. Лидером по тратам на мемориалы стал Забайкальский край, в котором потратили свыше 42 миллионов рублей.

Забайкальский край с административным центром в Чите неоднократно входил в десятку беднейших регионов России.

На втором месте оказалась Республика Тыва — там потратили более 23 миллионов рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ с суммой трат в 21 миллион рублей.

На начало сентября 2024 года известно как минимум о 1212 погибших в Забайкальском крае, 716 в Республике Тыва и и 252 в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ямало-Ненецкий автономный округ за время полномасштабной войны в Украине стал одним из лидеров по тратам на расширение кладбищ, потратив более 15 миллионов рублей, как выяснили журналисты.

В Забайкальском крае деньги были выделены на создание мемориального комплекса в нескольких селах, поселках и в городе Борзя.

Похороны в городе Борзя Забайкальского края Фото: Радио Свобода

Примечательно, но этот город с населением около 31 тысячи человек, фигурировал в новостях в феврале 2024 года, когда ВСУ нанесли удар по полигону в селе Трудовское Донецкой области. Оказалось, что 68 погибших оккупантов были именно из этого города, что местные власти безуспешно пытались скрыть, сначала опубликовав сообщение о трауре по погибшим 36-й мотострелковой бригады, а потом удалив пост.

"Это для Борзи огромная потеря, город осиротел. И без этого каждую неделю — то один, то три погибших. А тут разом столько!" — сообщил один из местных жителей анонимно, рассказав, что у ему "прилетело", когда он откровенничал о смерти своего родственника на войне.

Напомним, 20 февраля СМИ писали, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по большому количеству российских солдат во время построения возле населенного пункта Трудовское Донецкой области.