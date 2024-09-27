Один із найбідніших регіонів Росії став лідером за витратами на пам'ятники загиблим на війні в Україні

Лідером за витратами став Забайкальський край, де на меморіали витратили понад 18 мільйонів гривень у рублях.

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Журналісти російських опозиційних ЗМІ побічно підтвердили той факт, що на війну в Україну вирушають росіяни з найбільш депресивних регіонів РФ. Так, виявилося, що найбільше на меморіали за загиблими солдатами ЗС РФ витратилися в найбіднішому Забайкальському краї. Про це повідомляє The Moscow Times.

Із 2023 року російські регіони уклали 34 контракти на суму понад 150 мільйонів рублів на встановлення пам'ятників і меморіалів пам'яті військовослужбовців, загиблих в Україні, випливає з даних порталу державних закупівель. Лідером за витратами на меморіали став Забайкальський край, у якому витратили понад 42 мільйони рублів.

Забайкальський край з адміністративним центром у Читі неодноразово входив до десятки найбідніших регіонів Росії.

На другому місці опинилася Республіка Тива — там витратили понад 23 мільйони рублів і Ямало-Ненецький автономний округ із сумою витрат у 21 мільйон рублів.

На початок вересня 2024 року відомо щонайменше про 1 212 загиблих у Забайкальському краї, 716 — у Республіці Тива і 252 — у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Ямало-Ненецький автономний округ за час повномасштабної війни в Україні став одним із лідерів за витратами на розширення кладовищ, витративши понад 15 мільйонів рублів, як з'ясували журналісти.

У Забайкальському краї гроші було виділено на створення меморіального комплексу в кількох селах, селищах і в місті Борзя.

Похорон у місті Борзя Забайкальського краю Фото: Радіо Свобода

Примітно, але це місто з населенням близько 31 тисячі осіб фігурувало в новинах у лютому 2024 року, коли ЗСУ завдали удару по полігону в селі Трудівське Донецької області. Виявилося, що 68 загиблих окупантів були саме з цього міста, що місцева влада безуспішно намагалася приховати, спочатку опублікувавши допис про жалобу за загиблими 36-ї мотострілецької бригади, а потім видаливши пост.

"Це для Борзі величезна втрата, місто осиротіло. І без цього щотижня — то один, то три загиблих. А тут разом стільки!" — повідомив один із місцевих жителів анонімно, розповівши, що йому "прилетіло", коли він відверто розповідав про смерть свого родича на війні.

Нагадаємо, 20 лютого ЗМІ писали, що Збройні сили України завдали удару по великій кількості російських солдатів під час шикування біля населеного пункту Трудівське Донецької області.