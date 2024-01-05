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Эксклюзивы Российско-украинская война Украина и РФ: обмен военнопленными

Обмен пленными не поможет РФ стать гуманистами: Запад определился с поддержкой Украины, — обозреватель

обмен пленными, украинские пленные
Фото: Facebook | Обмен пленными лишь попытка РФ быть более гуманными, но никто агрессору не верит, отмечает эксперт

Как бы МИД России не пытался сделать из себя жертв обстрелов того же Белгорода Запад понимает, что к чему. Никакие обмены пленными не перекроют зверств, которые совершала армия РФ в Украине, говорит политический обозреватель Леонид Швец.

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Недавний обмен пленными никоим образом не повлияет на отношение к России, как к стране, которая пытается придерживаться международных норм. Ни одна гуманитарная миссия РФ не сможет перекрыть кадры страшных разрушений украинских городов и убитых украинцев. Такое мнение в интервью Фокусу высказал политический обозреватель Леонид Швец.

Эксперт говорит, что в мире все страны заняли свои позиции и вряд ли изменят их в перспективе. Конечно, ВСУ должны быть более гуманистичными и осторожными в обстрелах чем россияне, ведь мы значительно отличаемся от тех, кто совершал преступления в Буче.

"Как бы ни пытались россияне сделать из себя жертв обстрелов ВСУ все Западные страны, страны НАТО четко определились со стороной, которую они поддерживают, — акцентирует политический обозреватель, — Тем более нет никакой возможности, чтобы на 100% избежать жертв среди мирного населения при выполнении военных задач".

В целом, вина на обстрелах Белгорода целиком лежит на плечах именно населения России, которое допустило агрессию своего государства против Украины, говорит эксперт. И не надо забывать, что от обстрелов армии РФ в первую очередь гибнут именно украинские дети.

Полная беседа с политическим обозревателем Леонидом Швецом вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, что 3 января в Украину вернулись 230 бойцов различных подразделений Сил обороны, которые попали в российский плен, воюя на острове Змеином, на "Азовстали" и других отрезках фронта. Это — первый обмен пленными 2024 года после более 6 месяцев перерыва. Ведь россияне с августа 2023-го постоянно срывали переговоры.

Тем временем в России заявили, что во время обмена вернули 248 россиян. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова добавила, что 75 человек вернули "за пределами договоренностей".