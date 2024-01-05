Обмен пленными не поможет РФ стать гуманистами: Запад определился с поддержкой Украины, — обозреватель

Как бы МИД России не пытался сделать из себя жертв обстрелов того же Белгорода Запад понимает, что к чему. Никакие обмены пленными не перекроют зверств, которые совершала армия РФ в Украине, говорит политический обозреватель Леонид Швец.

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Недавний обмен пленными никоим образом не повлияет на отношение к России, как к стране, которая пытается придерживаться международных норм. Ни одна гуманитарная миссия РФ не сможет перекрыть кадры страшных разрушений украинских городов и убитых украинцев. Такое мнение в интервью Фокусу высказал политический обозреватель Леонид Швец.

Эксперт говорит, что в мире все страны заняли свои позиции и вряд ли изменят их в перспективе. Конечно, ВСУ должны быть более гуманистичными и осторожными в обстрелах чем россияне, ведь мы значительно отличаемся от тех, кто совершал преступления в Буче.

"Как бы ни пытались россияне сделать из себя жертв обстрелов ВСУ все Западные страны, страны НАТО четко определились со стороной, которую они поддерживают, — акцентирует политический обозреватель, — Тем более нет никакой возможности, чтобы на 100% избежать жертв среди мирного населения при выполнении военных задач".

В целом, вина на обстрелах Белгорода целиком лежит на плечах именно населения России, которое допустило агрессию своего государства против Украины, говорит эксперт. И не надо забывать, что от обстрелов армии РФ в первую очередь гибнут именно украинские дети.

Полная беседа с политическим обозревателем Леонидом Швецом вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, что 3 января в Украину вернулись 230 бойцов различных подразделений Сил обороны, которые попали в российский плен, воюя на острове Змеином, на "Азовстали" и других отрезках фронта. Это — первый обмен пленными 2024 года после более 6 месяцев перерыва. Ведь россияне с августа 2023-го постоянно срывали переговоры.

Тем временем в России заявили, что во время обмена вернули 248 россиян. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова добавила, что 75 человек вернули "за пределами договоренностей".