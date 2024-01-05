Более 90% подверглись пыткам: каково состояние 230 украинцев, вернувшихся из российского плена

Почти у всех освобожденных из российского плена украинцев обнаружили повреждения пищеварительной системы и нарушения опорно-двигательного аппарата. У многих экс-пленников есть проблемы с ногами и зубами.

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Почти все украинские защитники, которых освободили из плена 3 января 2024 года, подвергались в РФ пыткам. Об этом NV рассказал руководитель пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

"Их состояние здоровья достаточно плохое, потому что российский плен — это не то место, где можно поправить здоровье, мягко говоря. И большинство нуждается, если не в немедленной помощи, но реабилитации; имеют хронические заболевания, которые требуют так же медицинской помощи", — сообщил Яценко.

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По его словам, почти у всех освобожденных из российского плена украинцев обнаружили повреждения пищеварительной системы и нарушения опорно-двигательного аппарата. У многих экс-пленных есть проблемы с ногами, потому что их заставляли много времени стоять. Также есть проблемы с зубами из-за отсутствия стоматологической помощи.

"Более 90% тех, кто вернулся, утверждают, что подвергались пыткам. И мы знаем, что это [в России] государственная политика. Есть в Украине разработанная программа, есть опыт, есть врачи, есть психологи, в частности, которые профессионально занимаются теми, кто вернулся [из плена], есть наработанные методики", — сказал Яценко.

Он добавил, что ближайшие две недели с освобожденными военнопленными будут работать психологи, им будет оказываться медицинская помощь, а дальше будет реинтеграция в общество.

Напомним, что в ГУР считают, что россияне использовали такую чувствительную и эмоциональную тему как возвращение военнопленных для очередного информационно-психологического давления на украинцев. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в обмене военнопленными, который состоялся 3 января 2024 года, участие принимала третья сторона .