Ретельний відбір: ISW проаналізував різдвяну зустріч Путіна з родинами загиблих окупантів

За висновками Інституту вивчення війни, президент РФ вчергове продемонстрував своєму електорату прояв "турботи" та уваги до потреб російських військових.

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Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) відстежили процес відбору сімей загиблих російських окупантів, яких запросили на різдвяну зустріч з російським президентом Володимиром Путіним. Про це повідомляє Інститут у своєму зведенні за 7 січня.

При цьому ISW підкреслює, що такі ретельні відбори є стандартною практикою Кремля і мають на меті мінімізацію ризиків появи незручних і проблемних запитань.

Як зазначає Інститут вивчення війни, російський диктатор продовжив демонструвати "опіку" російськими військовослужбовцями та їхніми сім'ями напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Саме такий прояв "турботи" було продемонстровано під час зустрічі напередодні Різдва, котре у Росії відзначають 7 січня, із членами сімей російських військовослужбовців, які загинули в Україні.

Зустріч відбулася у резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Присутні були родичі 5 загиблих, причому джерела ISW повідомляють, що деякі з цих родичів мали зв’язки із російським урядом і військовими.

Так, агентство "Новости" повідомило, що серед присутніх були:

вдова колишнього військовослужбовця Росгвардії, яка зараз є головою Комітету сімей воїнів Вітчизни в Балашисі та радником голови Балашихи;

вдова російського військовослужбовця, яка зараз працює головою Тамбовського відділення створеного Кремлем "Фонду захисників Вітчизни";

члени сім'ї колишнього настоятеля храму при штабі Ракетних військ стратегічного призначення РФ, який раніше брав участь у конфліктах у Чечні та Сирії і був відомий як "десантний священик".

Крім того, агенція повідомила, що всі п’ятеро загиблих військовослужбовців були посмертно нагороджені званням Героя Росії та орденами Мужності.

Інститут вивчення війни нагадав, що саме таким чином було підготовлено зустріч з ретельно підібраними жінками, які посідають впливові посади у російській політичній сфері, а також матерями мобілізованих росіян ще у 25 листопада 2022 року.

Новорічні передвиборчі перегони Путіна

Аналітики ISW зауважують, що президент РФ вже неодноразово підтверджував підтримку російським урядом сімей російських військовослужбовців і делегував відповідальність за постійну підтримку цих сімей російським чиновникам на всіх рівнях по всій Росії. При цьому він підкреслив "героїзм загиблих російських військовослужбовців", які "захищали інтереси Росії".

Нещодавно Путін також відвідав схожі заходи, де він завітав до російських військових, поранених під час бойових дій в Україні. Тут він вдавав із себе "милосердного лідера", який піклується про добробут російських військовослужбовців, і продемонстрував свою здатність задовольняти прохання військовослужбовців і вирішувати їхні проблеми.

Експерти Інституту вказують, що ймовірно Путін використовує ці зустрічі, які поширюються по всіх комунікаційних каналах в Росії та за кордоном, як частину своєї передвиборчої кампанії, бо російські військовослужбовці та члени їхніх сімей — це значна частина його електорату. Тож їхня публічна підтримка є життєво важливою як для Путіна, так і загалом для Кремля, оскільки це надає диктатору можливість презентувати перед громадськістю, у тому числі світовою, російське суспільство, як таке, що значною мірою підтримує Путіна і війну в Україні.

ISW за 7 січня щодо подій у Росії

Очільник підконтрольної Кремлю Російської православної церкви, патріарх московський Кирило заявив, що Росія не може відмовляти російським громадянам, які залишили країну після повномасштабного вторгнення в Україну і тепер хочуть повернутися додому, "зрозумівши, що зробили помилку". Такий коментар Кирила відповідає позиції Кремля і вказує на те, що влада і РПЦ, можливо, успішніше координує свою позицію щодо повернення росіян напередодні президентських виборів у березні 2024 року.

Двоє російських урядовців — уповноважений із захисту підприємців при президенті РФ Борис Титов та начальник управління поліції Нижнього Тагіла Свердловської області Тарас Булгаков — виступили на захист подальшої присутності мігрантів у Росії, попри репресії проти цих мігрантів. Такі думки посадовців викликали різку критику з боку військових блогерів, що свідчить про те, що російський уряд, ймовірно, все ще не має, на думку Інституту, єдиної політики щодо мігрантів у Росії.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 7 січня, що Росія щонайменше вдруге перенесла терміни створення нових Московського і Ленінградського військових округів через нестачу озброєння, особового складу і бюрократичні проблеми.

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