Мирних переговорів у 2024 році не буде, а у РФ опозиція може почати боротьбу з Путіним, — Швець

Нас чекає бойовий 2024 рік, адже Захід визначився, що треба активніше вступати у війну. З російською опозицією має активніше працювати українська сторона, вважає політичний оглядач Леонід Швець.

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Питання мирних переговорів у 2024 році не стоїть на порядку денному у жодних за сторін війни, а тому цей рік буде бойовим і важким. Перспективи і успіхи в цьому році в тому числі залежать від допомоги та включення у війну західних партнерів, а вони демонструють, що цілком готові для цього, адже іншого варіанту просто немає. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політичний оглядач Леонід Швець.

За його словами, попри те, що та ж сама Польща активно мілітаризується і накопичує зброю, ініціатива Володимира Зеленського взяти в аренду системи ППО у Польщі є цілком доречною. Адже саме взимку енергетична система України є вкрай вразливою, тому системи Patriot будуть не зайвими.

Щодо бажання поляків воювати згідно з опитуваннями, то, на думку політичного оглядача, в Україні ми б побачили ту саме картинку в результаті соцопитувань. Ті, хто бачив себе на передовій за ці два роки вже приєднались до лав ЗСУ.

Стосовно настроїв в російському суспільстві у 2024 році на тлі обстрілів Бєлгорода, то, на думку Леоніда Швеця, все ж таки може початись якийсь рух спротиву владі, але наскільки він буде потужним залишається під великим питанням. Але на 140 млн росіян мають знайтись чимало людей, які будуть готові до хоч якоїсь боротьби з диктаторським режимом.

Нажаль, у РФ немає відкритого антипутінського руху та майданчиків, на яких могли б висловлюватись опозиціонери, зазначає політичний оглядач. Але життя змінюється, як і соціум, тому з такими людьми треба працювати з українського боку, вважає Леонід Швець.

Повна розмова з політичним оглядачем Леонідом Швецем незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус розповідав, що обмін полоненими не допоможе РФ стати гуманістами, на думку Леоніда Швеця. Він вважає, що Захід визначився з підтримкою України.