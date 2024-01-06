Мирных переговоров в 2024 году не будет, а в РФ оппозиция может начать борьбу с Путиным, — Швец

Нас ждет боевой 2024 год, ведь Запад определился, что надо активнее вступать в войну. С российской оппозицией должна активнее работать украинская сторона, считает политический обозреватель Леонид Швец.

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Вопрос мирных переговоров в 2024 году не стоит на повестке дня ни у одной из сторон войны, а потому этот год будет боевым и тяжелым. Перспективы и успехи в этом году, в том числе зависят от помощи и включения в войну западных партнеров, а они демонстрируют, что вполне готовы для этого, ведь другого варианта просто нет. Об этом в интервью Фокусу заявил политический обозреватель Леонид Швец.

По его словам, несмотря на то, что та же самая Польша активно милитаризируется и накапливает оружие, инициатива Владимира Зеленского взять в аренду системы ПВО у Польши вполне уместна. Ведь именно зимой энергетическая система Украины является крайне уязвимой, поэтому системы Patriot будут не лишними.

Относительно желания поляков воевать согласно опросам, то, по мнению политического обозревателя, в Украине мы бы увидели ту же картинку в результате соцопросов. Те, кто видел себя на передовой за эти два года уже присоединились в ряды ВСУ.

Относительно настроений в российском обществе в 2024 году на фоне обстрелов Белгорода, то, по мнению Леонида Швеца, все же может начаться какое-то движение сопротивления власти, но насколько оно будет мощным остается под большим вопросом. Но на 140 млн россиян должны найтись немало людей, которые будут готовы к хоть какой-то борьбе с диктаторским режимом.

К сожалению, в РФ нет открытого антипутинского движения и площадок, на которых могли бы высказываться оппозиционеры, отмечает политический обозреватель. Но жизнь меняется, как и социум, поэтому с такими людьми надо работать с украинской стороны, считает Леонид Швец.

Полная беседа с политическим обозревателем Леонидом Швецом вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, что обмен пленными не поможет РФ стать гуманистами, по мнению Леонида Швеца. Он считает, что Запад определился с поддержкой Украины.