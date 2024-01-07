"Точно не зупиниться": у нинішньому темпі війни Путін протримається ще кілька років, — експерт

За словами британського полковника у відставці Глена Гранта, очільник Кремля кидає в Україну те, чого у нього достатньо — людей, зброю і боєприпаси. Завдання Заходу полягає в тому, щоб перешкодити Путіну і знизити бойові можливості його армії.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін продовжує вести війну проти України і сигналів про готовність зупинитися не спостерігається. Полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю "Еспресо.TV" розповів, скільки у Кремля ще є ресурсів.

За його словами, дії російського президента спрямовані на те, щоб тероризувати населення ракетними та дроновими атаками. ЗС РФ вели підготовку кілька місяців і накопичували озброєння, які зараз можуть застосовувати під час масованих обстрілів.

Велику роль відіграватиме західна допомога, адже якщо вона скоротиться і ракет для ППО стане менше, тоді українським захисникам може буде складніше відкидати атаки. Залишається сподіватися, що Велика Британія, США, Німеччина та інші країни продовжать підтримувати ЗСУ.

"Відверто кажучи, він (Володимир Путін, — ред.) зможе продовжувати в такому темпі, як зараз, ще кілька років. Тому що що він робить? Він просто кидає в Україну те, чого в нього достатньо — людей, зброю, боєприпаси — і так може тривати ще дуже довго. Не забувайте, що це він контролює запуски ракет, тому може робити це, коли йому заманеться — зараз, через тиждень, наступного місяця, з тією швидкістю, яку він може собі дозволити. І Росія буде так продовжувати якомога довше", — заявив Глен Грант.

Путін проти Заходу: думка полковника у відставці

Окремо британський військовий експерт розповів про ракету, яка нещодавно пролітала через повітряний простір Польщі. Раніше такі ж випадки були на території Румунії. Глен Грант вважає, що в цьому не потрібно шукати якихось прихованих знаків.

На його думку, це були виключно помилки з боку Володимира Путіна, а не сигнали про готовність атакувати Захід. У Берліні, Брюсселі та інших європейських країнах уже давно отримали меседж від Кремля, що він буде далі воювати, відповідно вони розуміють, що потрібно продовжувати підтримувати Україну, поки триває війна.

"Я не думаю, що вони очікують, що Путін розширить географію війни, тому що навряд чи Путін здатний перемогти в такій масштабній битві. Адже Захід дійсно здатний на багато що вплинути, щоб не дати Путіну просувати свої загарбницькі амбіції. Але якщо перебіг війни буде таким, яким він є зараз, то Путін точно не зупиниться, а Заходу доведеться шукати нові способи, як його сповільнити", — продовжив Глен Грант.

Методами стримування можуть стати більш потужні санкції, а також посилений контроль над тим, щоб ці обмеження не можна було обходити. Незабаром можна буде побачити перші маленькі кроки до того, щоб зменшити можливості Володимира Путіна й надалі вести війну в довгостроковій перспективі, однак про що саме йдеться — наразі невідомо і не факт, що суспiльство про це дізнається, заявив британський полковник у відставці далі.

"Можете бути впевнені, що за лаштунками багато чого обговорюють у спробах зменшити спроможність Путіна продовжувати цю війну в тому вигляді, в якому вона є на цей час", — підсумував Глен Грант.

Нагадаємо, 7 січня колишній очільник ЦРУ Девід Петреус заявив, що якщо не зупинити зараз російського президента в Україні і дати йому перемогти, тоді Володимир Путін піде далі. Його наступною метою може стати Молдова, Балтія або ж будь-яка інша країна. Відповідно країни Заходу мають допомогти Києву не програти.

5 січня спікер Держдепу Метью Міллер заявив, що глава Кремля не зможе досягти своєї кінцевої мети і Росія зазнала невдачі. Володимир Путін не візьме Україну під свій контроль.