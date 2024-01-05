"Росія зазнала невдачі": Путін не досягне своєї кінцевої мети у війні, — Держдеп

За словами спікера дипломатичного відомства Метью Міллера, Володимир Путін не досяг і не зможе досягти своєї кінцевої мети, яка полягає в тому, щоб підкорити всю Україну.

Related video

У Державному департаменті США вважають, що обстановка на фронті може зазнати змін. Там стверджують, що Росія зазнала поразки, адже Володимир Путін не досяг своєї початкової мети. Про це сказав речник Держдепу Метью Міллер на брифінгу.

"Росія зазнала невдачі. Ми не оцінюємо, що вони мають намір захопити Київ. Він не досяг і не зможе досягти своєї кінцевої мети, яка полягає в тому, щоб підкорити всю Україну. Ми бачимо Україну, яка здатна міцно стояти на ногах, яка будує свою економіку, будує свою армію", — сказав речник Держдепу Метью Міллер.

Він також додав, що ситуація на полі бою нині буде дуже важка без додаткової підтримки від США.

"Ми вважаємо, що нам потрібно продовжувати їх підтримувати, і ми думаємо, що Конгрес зрештою це зробить. Але врешті-решт ми віримо, що Путін не досяг — не тільки не досяг, а й не досягне своїх кінцевих цілей", — сказав речник Держдепу.

Крім того, у Державному департаменті США стверджують, що ситуація в Україні наразі не розвивається на користь Росії. Міллер підкреслив, що часто люди забувають справжню мету Путіна — повне захоплення України.

"Україна не тільки змогла запобігти цьому. Зараз усі сприймають це як належне, але це не виглядало як вирішене питання на початку війни. Їм вдалося повернути близько половини території, яку Росія захопила в перші тижні війни. І навіть протягом останніх кількох тижнів вони (українці) продовжують досягати успіхів на полі бою", — додав представник Державного департаменту.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що у США досягли прогресу в переговорах щодо розблокування допомоги Україні. У Конгресі США повідомили про позитивні зміни в діалозі з питань безпеки кордонів.

Президент США Джо Байден 22 грудня підписав Акт про асигнування на національну оборону (NDAA) на 2024 рік. Документ передбачає рекордні 886 мільярдів доларів на військові потреби, а також продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні в межах 300 мільйонів доларів.