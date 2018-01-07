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Главная » Общество » Видео Во Львове установили трехметрового Дидуха

Видео Во Львове установили трехметрового Дидуха

<span class="label red">Видео</span> Во Львове установили трехметрового Дидуха
Фото: пресс-служба Львовского горсовета

Дидух традиционно разместился на площади Яворского

07.01.18 277
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Во Львове 6 января торжественно установили рождественского Дидуха. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Этот Дидух символизирует добро, достаток. Мы бы очень хотели, чтобы он также принес всем нам мир, чтобы и львовяне, и гости нашего города почувствовали тепло друг друга, чтобы мы были источником любви друг другу. Я желаю всем успехов, желаю процветания и большой Божьей милости", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Дидух, высотой более 3 метров, установили на площади Яворского. Его украсили разноцветными лентами мастера Шевченковского гая во главе с мастером Николаем Городником. Конструкция, на которой стоит Дидух - прошлогодняя.

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