Во Львове 6 января торжественно установили рождественского Дидуха. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Этот Дидух символизирует добро, достаток. Мы бы очень хотели, чтобы он также принес всем нам мир, чтобы и львовяне, и гости нашего города почувствовали тепло друг друга, чтобы мы были источником любви друг другу. Я желаю всем успехов, желаю процветания и большой Божьей милости", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Дидух, высотой более 3 метров, установили на площади Яворского. Его украсили разноцветными лентами мастера Шевченковского гая во главе с мастером Николаем Городником. Конструкция, на которой стоит Дидух - прошлогодняя.