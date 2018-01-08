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Главная » Общество » Папа Римский напомнил о праве матерей кормить младенцев грудью в Сикстинской капелле

Папа Римский напомнил о праве матерей кормить младенцев грудью в Сикстинской капелле

Папа Римский напомнил о праве матерей кормить младенцев грудью в Сикстинской капелле
Папа Франциск / Фото: flickr.com/photos/koreanet

Кормление грудью в общественных местах постепенно становится нормой

08.01.18 136
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Папа Римский Франциск напомнил, что женщины свободно могут кормить своих детей грудью в Сикстинской капелле, если те голодны. Об этом он сказал во время церемонии крещения младенцев в бывшей ватиканской домовой церкви, сообщает Republic со ссылкой на Reuters. 

Папа Франциск сказал, что матери не должны бояться кормить детей грудью во время посещения Сикстинской капеллы, если те испытывают любое напряжение и дискомфорт. Кормление младенцев, по словам понтифика, означает "язык любви".

Франциск проводил в капелле ежегодное крещение детей служащих Ватикана или Римской епархии. Папа – понтифик итальянской столицы. Церемония в общей сложности шла более двух часов, за это время крестили 18 девочек и 16 мальчиков. 

Папа уже не в первый раз призывает матерей кормить своих детей грудью в капелле. В 2017 году он говорил, что женщины должны делать это "без страха, прямо как Богородица кормила Иисуса". 

В Сикстинской капелле достаточно строгие правила для посетителей. Там запрещено фотографировать, во время посещения необходимо соблюдать полную тишину. 

Как отмечает Reuters, в некоторых странах женщины, которые публично кормят детей грудью, подвергаются нападкам. Но, несмотря на это, кормление в общественных местах постепенно становится нормой. 

Напомним, Папа Римский хочет подкорректировать "Отче наш".

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