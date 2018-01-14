Во второй половине января температура понизится до -25 градусов

В ближайшие сутки, 15 января, погоду в Украине будет определять холодная снежная воздушная масса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В целом по стране в понедельник слабый снег, в Приазовье - умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, на юге местами 3-8° мороза; днем 2-7° мороза, на Закарпатье около 0°.

В Киеве - слабый снег, на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью 10-12°, днем около 5° мороза.

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По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 января самая высокая температура днем была +7,9 в 1975 году, самая низкая ночью -24,7 в 1943 году.

На 16 января синоптики прогнозируют небольшой снег, лишь в большинстве западных областей без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 1-6° мороза.

В Киеве - небольшой снег, на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью около 10°, днем 3-5° мороза.

В горах Ивано-Франковской области возможен сход лавин 14-15 января.

Об этом сообщили в Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В связи со снегопадами, 14-15 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Во второй половине января синоптики прогнозируют сильные снегопады и снижение температуры до -20…25 градусов мороза.