"Круты 1918" должно посмотреть все украинское общество, - Розенко

Украинцы должны понять, почему 100 лет назад не удалось отстоять нашу государственность

Фильм "Круты 1918" о самопожертвовании молодых добровольцев, которые защищали украинскую независимость от российских оккупантов, даст возможность понять причины ее потери и научить подходам к построению государственности.

На этом акцентировал вице-премьер-министр Павел Розенко во время пресс-конференции, посвященной презентации фильма, передает Укринформ.

"Украина в эти дни отмечает 100-летие провозглашения Украинской Народной Республики. В 2017 - 2019 годах мы вспоминаем и отмечаем события Украинской революции... И фильм "Круты 1918" о непростых и трагических событиях, которые происходили 100 лет назад, для нас важен с точки зрения воспитания украинской нации. Мы должны понять, в том числе, почему так произошло, что 100 лет назад нашу государственность не удалось отстоять, почему фактически в течение 3 лет украинская государственность была уничтожена. Всех нас и следующее поколение такие картины как "Круты 1918" должны научить подходам к построению Украинского государства. А самый главный урок из трагической истории Крут 1918 года - что без украинского войска не может быть Украинского государства. Это в свое время сказал Евгений Коновалец. И это красной нитью проходит через все трагические события 1918 года", - подчеркнул Розенко.

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Он добавил, что тогда происходила гибридная агрессия против Украины со стороны России, и частью ее была идеологическая борьба против Украинской Народной Республики, влияние популизма на украинских граждан под лозунгами "Земля - крестьянам", "Фабрики - рабочим" и тому подобное.

"Вследствие этого было утеряно Украинское государство в прошлом веке, когда фактически на популистских лозунгах зашли сюда российские войска и получили поддержку, в том числе через украинскую громаду", - сказал Розенко.

Он подчеркнул, что все украинское общество должно посмотреть этот фильм.

Чиновник поблагодарил кинематографистов, которые взялись за такую патриотическую тему, и напомнил, что к созданию фильма присоединилось государство.

"Половина бюджета этой картины - 26 млн грн - профинансировано за государственный счет. Такие фильмы как "Круты 1918", "Киборги", "Красный" сегодня были бы невозможны без государственной поддержки. И только благодаря государственной поддержке мы можем гордиться качественным украинским кинематографом", - отметил вице-премьер-министр.

Розенко напомнил, что в прошлом году состоялись 40 премьер украинских фильмов. Он заверил, что в этом году их будет не меньше, и государственная поддержка кинематографа будет расти.