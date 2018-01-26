В четверг, 25 января, скоростной поезд Интерсити, который следовал из Киева во Львов, неизвестные забросали камнями во время движения. Один из них разбил окно, возле которого сидела певица Руслана, и упал ей на колени.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Только что попал камень в окно, стекло совсем рассыпалось", - рассказала Руслана в видео на своей странице в соцсети. Она добавила, что, к счастью, никто не пострадал. Пассажиров пересадили в другой вагон.

Напомним, в мусорном ведре в поезде Перемышль – Киев нашли гранату.