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Главная » Общество » Пластиковый мусор в 20 раз увеличил риск кораллов заболеть

Пластиковый мусор в 20 раз увеличил риск кораллов заболеть

Пластиковый мусор в 20 раз увеличил риск кораллов заболеть
Фото: Lamb et al. / Science, 2018

Также растет вероятность обесцвечивания рифов, которое может привести их к гибели

26.01.18 130
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Около 1,1 миллиарда кусков пластикового мусора застряло в коралловых рифах в Азиатско-Тихоокеаническом регионе, и это число увеличится на 40% к 2025 году. Об этом сообщает N+1.

Как показывает исследование, опубликованное в Science, загрязнение пластиком повышает риск возникновения болезней у кораллов почти в 20 раз, также растет и вероятность обесцвечивания, которое может привести к гибели рифов.

В процессе обесцвечивания кораллы лишаются симбиотических водорослей, которые придают им окраску, обеспечивают кислородом, питательными веществами и способствуют их росту. Делают они это в ответ на различные стрессовые условия, например изменение температуры воды или действие химических загрязнителей и инфекций. В результате потери симбионтов кораллы начинают голодать, перестают расти и теряют пигментацию. Обесцвечивание обратимо, однако если процесс продолжается слишком долго, это приводит к смерти полипа. Сегодня эта болезнь уже привела к практически полной гибели кораллов Мальдивского архипелага.

Пластиковые отходы могут содержать патогены, которые часто считаются триггерами вспышек заболеваний коралловых рифов. Например, известно, что в микробных сообществах, колонизирующих полипропиленовый мусор, доминируют вибрионы – бактерии, которые могут отчасти влиять на случаи обесцвечивания кораллов. При этом ученым до сих пор неизвестно, как мусор влияет на восприимчивость полипов к болезням в морской среде.

Чтобы выяснить это, команда морских биологов под руководством Джолеи Лэмб из Корнельского университета изучила 125 тысяч кораллов на 150 рифах в азиатско-тихоокеанском регионе, где находится больше половины всех коралловых рифов в мире. Исследование проводилось у побережья Мьянмы, Таиланда, Индонезии и Австралии. Выяснилось, что пластиковый мусор диаметром более 50 миллиметров встречается на трети коралловых рифов. В среднем, на 100 квадратных метров исследованной площади приходилось от 2 до 10,9 пластиковых предметов.

По оценкам биологов, среднее количество пластикового мусора может доходить до 1,1 миллиарда единиц. Вероятно, что в реальности картина может быть хуже, так как в модели не учитывалось влияние Китая и Сингапура. К 2025 году это значение может увеличиться до 15,7 миллиарда единиц.

Кроме того, исследователи оценили влияние пластмассовых отходов на здоровье полипов. Когда кораллы не контактировали с пластиковым мусором, вероятность заболевания для всех видов составляла 4,4 ± 0,2 процента во всех изученных регионах. Присутствие отходов увеличивало риск примерно в 20 раз — до 89,1 ± 3.2 процентов. В частности, биологи выделили три ключевых заболевания, которые ведут к быстрой смерти кораллов и ассоциируются с пластиком: разрушение скелета (c 1,2 до 43,9 процента), обесцвечивание (с 1,9 до 19 процента) и чернополосная болезнь (с 0,6 до 14,7 процента). Также полипы, контактирующие с мусором, имели менее сложную структуру – а это влияет на животных, которые прячутся и селятся в их ветвях.

По наблюдениям ученых, меньше всего отходов оказалось у берегов Австралии, а больше всего у Индонезии. Это согласуется с результатами прошлых работ, которые говорят о том, что у бедных стран нет надлежащих средств для сокращения пластикового мусора.

"Оно [исследование] показывает, что если мы сможем начать снижать количество пластика, поступающего в океан, как это делает Австралия, то это уменьшит и уровень смертности рифов от болезней", — комментирует Лэмб.

Изменение климата также плачевно сказалось на мировой популяции кораллов. Всего три процента рифов в составе Большого Барьерного рифа находятся в хорошем состоянии и удовлетворяют условиям, необходимым для ее восстановления. Тем не менее, если будут приняты меры по защите рифа, этих трех процентов будет достаточно, чтобы заново заселить почти половину экосистемы.

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