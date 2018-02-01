В Украине за неполный январь совершено 89 умышленных убийств

Нацполиция отчиталась о преступлениях с начала года

В Украине в период с 1 по 28 января было совершено около 89 умышленных убийств.

Об этом говорится в отчете ситуационного центра Нацполиции, передает "112.ua".

В январе 2018 года было осуществлено: 89 умышленных убийств, 169 тяжких телесных повреждений, 38 тяжких телесных повреждений со смертельным исходом, 21 337 краж, 118 разбойных нападений.

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Отмечается тенденция к росту количества совершенных краж из транспортных средств на 6,9% (по отношению к показателю предыдущей недели) и разбойных нападений (+18%) в текущем году

Полиция в январе выявила 32 факта торговли людьми, разоблачила 2884 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Напомним, скончался полицейский, раненый во время перестрелки в Одессе.