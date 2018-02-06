Поездка чешского депутата в Крым оказалась фейком

Делегация на самом деле была в Волгограде

Фотография, где чешские депутаты позировали с российским флагом, была сделана в Волгограде, а не в Крыму.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Информация о командировках чешского политика Ярослава Доубрави и делегации из Сената оказалась неправдивой.

Фотография Доубрави в окружении российских военных на самом деле была сделана не на аннексированном полуострове, а в российском Волгограде. Именно там делегация “отметила” годовщину окончания Сталинградской битвы 1942-43 годов.

Соответствующую фотографию на своей странице выложил антиевропейский и пророссийский активист Жарко Йованович с подписью "Визит в Крым (смайлик)".

Напомним, Трамп составил рейтинг СМИ с "фейковыми новостями".