Поездка чешского депутата в Крым оказалась фейком

Фотография, где чешские депутаты позировали с российским флагом, была сделана в Волгограде, а не в Крыму.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Информация о командировках чешского политика Ярослава Доубрави и делегации из Сената оказалась неправдивой.
Фотография Доубрави в окружении российских военных на самом деле была сделана не на аннексированном полуострове, а в российском Волгограде. Именно там делегация “отметила” годовщину окончания Сталинградской битвы 1942-43 годов.
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Соответствующую фотографию на своей странице выложил антиевропейский и пророссийский активист Жарко Йованович с подписью "Визит в Крым (смайлик)".
Напомним, Трамп составил рейтинг СМИ с "фейковыми новостями".