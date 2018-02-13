Француз, признавшийся в книге в "ограблении века", предстал перед судом

Срок давности ограбления истек в 2010 году, однако в 2011-м Кассандри был задержан по обвинению в отмывании награбленных денег

74-летний француз Жак Кассандри, рассказавший в книге о том, как в 1976 году организовал крупнейшее ограбление банка, предстал перед судом 42 года спустя после преступления. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Кассандри хорошо известен французской полиции. В начале 1970-х его судили в связи с делом о ликвидации крупной группировки, занимавшейся торговлей героином, в 1994-м - за организацию проституции.

Однако до выхода его книги "Правда об ограблении в Ницце" имя Кассандри не связывали с легендарным ограблением банка, произошедшим в 1976-м.

Организатором всегда считали другого человека, Альбера Спаджари.

Книга Кассандри, написанная под псевдонимом "Амиго", вышла в 2010 году. Автор в ней признается, что устал "жить в тени" Спаджари, и говорит, что ограбление организовал он сам.

Благодаря известности Кассандри в криминальном мире Марселя следователи быстро поняли, кто скрывается на псевдонимом "Амиго". Дома у Кассандри провели обыски, на жестком диске его компьютера нашли рукопись. Дети Кассандри на допросах рассказали, что их отец часто хвастался, что план и идею ограбления придумал именно он.

Срок давности "ограбления века" истек в 2010 году, однако в 2011-м Кассандри все равно был задержан по обвинению в отмывании награбленных денег. Адвокаты Кассандри настаивают, что его роман не может быть использован в качестве доказательства в суде.

По версии следствия, Кассандри купил на украденные деньги виллу в департаменте Савойя, ночной клуб в Марселе и участок земли на своей родной Корсике.

Ограбление банка Societe Generale в 1976 году стало во Франции легендарным. Грабители проникли в хранилище через тоннель длиной восемь метров, который пробурили из канализации.

Работа грабителей впечатляла своим размахом. Тоннель бурили несколько недель, укрепляя его стены бетоном и устанавливая освещение. По канализации грабители передвигались на резиновых лодках. Чтобы вскрыть банковские ячейки, грабители взяли с собой около 30 баллонов с ацетиленом и горелки.

Преступники попали в хранилище в пятницу, 16 июля, и в течение нескольких дней опустошали ячейки с ценностями. Было украдено около 50 млн франков (примерно 24 млн евро в пересчете на сегодняшние деньги).

20 июля грабители покинули банк с деньгами и ценностями. Прибывшие полицейские обнаружили в хранилище записку со словами "Без оружия, без ненависти, без жестокости".

По делу об ограблении был задержан только один человек – Альбер Спаджари.

По мотивам ограбления писали книги и снимали фильмы. Французские писатели Рене Луи Морис и Жан-Клод Симоен в 1977 году написали книгу "Пять миллиардов в конце водостока". В 1979 году вышел фильм Жозе Джованни "Водостоки рая", в том же году британец Фрэнсис Мегахи снял фильм "Большое ограбление банка Ривьеры".

В 2008 увидела свет картина "Без оружия, без ненависти, без жестокости" француза Жана-Поля Рува.