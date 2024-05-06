"Не ослабевают": МИД Франции опроверг отправку войск в Украину

Париж официально опроверг публикацию в китайском издании Asian Time, в которой утверждалось, что в Украине уже воюют 100 французских легионеров.

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Министерство иностранных дел Франции опровергло информацию о том, что Париж якобы отправил военных Иностранного легиона в Украину. Соответствующее сообщение МИД разместило на своей официальной странице в соцсети Х в понедельник, 6 мая.

"Кампании по дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают. Нет, Франция не отправляла войска в Украину", — говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

МИД также обнародовал два скриншота с соответствующими публикациями в СМИ.

4 мая в китайском издании Asian Time опубликовали статью бывшего помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена. Он утверждал, что Франция уже направила в Украину первых 100 своих легионеров. Их якобы разместили в Славянске для поддержки 54-й бригады Вооруженных сил Украины. По словам Брайена, в целом Париж якобы намерен отправить воевать в Украину около 1500 легионеров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина пока не планирует приглашать войска стран Североатлантического альянса на поле боя в российско-украинской войне.

6 и 7 мая в Париже пройдут переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона и лидера Китая Си Цзиньпина. Фокус разбирался, могут ли сосуществовать два мирных плана для Украины.