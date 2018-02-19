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Главная » Общество » Семьи Героев Небесной сотни провели в Киеве флешмоб
4-я годовщина расстрела Небесной Сотни

Семьи Героев Небесной сотни провели в Киеве флешмоб

Семьи Героев Небесной сотни провели в Киеве флешмоб

Участники акции воссоздали события 20 февраля 2014 года, как медики оказывали помощь раненым

19.02.18 159
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В Киеве семьи Героев Небесной Сотни организовали флешмоб "Я помню!".

Об этом сообщает Громадске.

Люди расположились вдоль Аллеи Героев Небесной Сотни, взялись за руки, образовав живую цепь, скандируя "Слава Украине! Героям Слава!".

Участники акции также воссоздали события 20 февраля 2014 года, как медики оказывали медицинскую помощь раненым.

Флеш-моб проходил в сопровождении оркестра Вооруженных Сил Украины.

"Мы собрались, чтобы сказать, что мы помним наших героев, потому что за четыре года память начинает умирать", — сказал Павел Шимко, брат Героя Небесной Сотни Максима Шимко.

"Суть флешмоба — показать, что мы помним наших родных. Мы должны построить страну, достойную наших героев и достойную для жизни наших детей", — говорит родственница Героя Небесной Сотни Дарья Кульчицкая, председатель ОО "Семьи Небесной Сотни". 

Напомним, Гройсман помнит о героях Небесной сотни.

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