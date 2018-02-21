Водители киевских маршруток будут носить униформу

Столичных водителей маршруток хотят заставить носить униформу.
Об этом сообщает Newsone.
Киевские власти намерены объявить конкурс на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси. Победители должны будут обеспечить водителей маршрутных транспортных средств однотипной формой.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевское метро закончило год с огромными убытками
Кроме того, необходимо будет оборудовать минимум два входа с автоматическим открыванием дверей, электронные информационные табло, систему безналичного расчета, а пассажировместимость автобуса должна достигать не менее 21 сидящего пассажира.
Напомним, киевляне задолжали более 72 млн грн транспортного налога.