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Главная » Общество » Водители киевских маршруток будут носить униформу

Водители киевских маршруток будут носить униформу

Водители киевских маршруток будут носить униформу
Фото: Днепр Час

Столичные власти хотят провести новый тендер на новых условиях

21.02.18 983
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Столичных водителей маршруток хотят заставить носить униформу. 

Об этом сообщает Newsone.

Киевские власти намерены объявить конкурс на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси. Победители должны будут обеспечить водителей маршрутных транспортных средств однотипной формой.

Кроме того, необходимо будет оборудовать минимум два входа с автоматическим открыванием дверей, электронные информационные табло, систему безналичного расчета, а пассажировместимость автобуса должна достигать не менее 21 сидящего пассажира.

Напомним, киевляне задолжали более 72 млн грн транспортного налога.

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