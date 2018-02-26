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Главная » Общество » Медуниверситет Богомольца объявил забастовку
Медуниверситет Богомольца объявил забастовку
Фото: 24tv.ua

Медуниверситет Богомольца объявил забастовку

Минздрав призывает не поддаваться на провокации и не срывать учебный процесс

26.02.18 1650
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Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку. Об этом сообщается на странице вуза в Facebook.

"Начиная с понедельника 26 февраля, учебный процесс и научная деятельность в НМУ имени А. А. Богомольца полностью останавливаются на неопределенное время, а все помещения Университета недоступны для посетителей за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты", - говорится в сообщении.

В университете заявили, что  забастовка объявлена в связи с "беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством" руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца.

Забастовка объявлена стачкомом, в который вошли со стороны студенчества представители Студенческого парламента университета, студенческой ОО "Студенческая доверие", студенческого профкома, и студенческого актива. Со стороны трудового коллектива НМУ имени А.А. Богомольца - деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.

Стачком требует от президента немедленно вмешаться в ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра - "немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава" и "на время такого расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и отстранить от выполнения своих обязанностей ее заместителей".

Они также требуют от министра Ульяны Супрун отменить приказ об отстранении ректора НМУ имени Богомольца Екатерины Амосовой и назначении и.о. ректора университета Михаила Захараша, а также немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена Крок 1. Стоматология.

В то же время, Минздрав Украины призывает не поддаваться на провокации и не допустить срыва учебного процесса. Об этом говорится в заявлении министерства на странице в Facebook.

"К представителям Минздрава обращаются обеспокоенные преподаватели и студенты НМУ с сообщениями, что руководство университета заставляет студентов и научно-педагогических работников начать 26 февраля так называемую "бессрочную всеуниверситетскую забастовку", – сообщает Минздрав.

"Также распространяется заведомо ложная информация о блокировании Минздравом выплаты стипендий и зарплат в НМУ. Обращаемся к студентам и преподавательскому составу университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс",  – отмечают в министерстве.

В Минздраве отметили необходимость продолжения обучения и подготовки к лицензионным интегрированным экзаменам, ведь согласно графику их проведения 27 марта должен состояться Крок 3 для врачей-интернов.

"Екатерина Амосова отстранена от выполнения полномочий по должности ректора НМУ на время осуществления проверки фактов о непроведении лицензионного интегрированного экзамена "КРОК-1. Стоматология" для студентов НМУ. Созданная для проверки комиссия обрабатывает материалы, предоставленные НМУ им. Богомольца и Центром Тестирования. Вместе с тем, отстраненный ректор систематически не является на заседания комиссии, несмотря на приглашение", - говорится в заявлении.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца. 

 

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