Сегодня - день памяти выдающегося хирурга Александра Шалимова

В среду, 28 февраля, в Украине отмечают день памяти Александра Шалимова (1918-2006) – украинского хирурга и ученого, врача с мировым именем. Об этом сообщает Укринформ.

Шалимов прошел путь от врача районной больницы до директора созданного им Института хирургии и трансплантологии Академии медицинских наук Украины. Ученый внес весомый вклад в развитие науки, стал одним из основателей отечественной хирургии.

Уникальные разработки и изобретения, передовые методы лечения, предложенные Шалимовым, подтверждены 112 авторскими свидетельствами и патентами; он является автором 870 научных трудов.

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По свидетельству коллег, академик был едва ли не последним хирургом, который оперировал все органы, мог принять роды, оказать профессиональную помощь при любой травме. Кроме того, он написал три докторские диссертации на разные темы: одна - по легким, вторая - по пищеводу, а третья - по поджелудочной железе. И каждая из них была чрезвычайно прогрессивной.

Врачебный стаж Шалимова - более 60 лет. За это время он прооперировал более 40 тыс. больных. Он первым провел успешную пересадку поджелудочной железы больному диабетом, разработал и внедрил новые методы операций при онкологических заболеваниях, органов пищеварения, сердца, сосудов. Под его руководством была проведена первая в Украине операция по пересадке сердца.

Ему предлагали головокружительные предложения возглавить клиники в Европе, Америке, но он отказывался. Он оперировал до 80-ти лет. В одном из интервью ученый дал рецепт своей удивительно плодотворной работы: «Я вставал каждый день в начале шестого, умывался, брился и два часа - до восьми - сидел и читал. В восемь шел на работу, принимал больных, оперировал, а когда выпадало время - в библиотеке читал все, что там есть по болезням, которые я сегодня увидел впервые. Так я совершенствовался».

Александр Шалимов - человек планеты 1998 года по признанию ЮНЕСКО, академик НАН и АМН Украины, нью-йоркской и немецкой академий наук, Герой Украины.