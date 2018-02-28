Украинцы показали самый заметный рост мобильности в мире

За два месяца 2018 года Украина достигла рекордной отметки по количеству государств, с которыми установлен безвизовый режим.
Как сообщает Henley&Partners, с начала января к безвизовому списку добавились Руанда, ОАЭ, Ниуэ, Теркс и Кайкос.
На данный момент украинцы получили безвизовый доступ в 118 стран.
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Таким образом, Украина поднялась сразу на 16 пунктов в паспортном индексе по свободе передвижения, оказавшись на 42-м месте и показав самый заметный рост мобильности в мире.
Например, Россия поднялась по данному показателю лишь на три позиции, заняв 45-е место с безвизом с 114 странами. А Беларусь, чьи граждане могут свободно ездить в 71 страну, находится на 68 позиции.
Напомним, Британия пока не считает возможным введение безвиза с Украиной.