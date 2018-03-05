Минобразования хочет внедрить новый механизм зачисления детей в школы

Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение инициативу о зачислении детей в первые классы без конкурса.

Проект Порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования размещен на официальном сайте министерства, передает пресс-служба ведомства.

В документе отмечается, что понятие "конкурс в первый класс", которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, уходит в прошлое.

Проект документа описывает механизмы зачисления детей в начальную (1-4-й классы), базовую (5-9-й классы) и старшую (10-11-й классы) школы. Отмечается, что новый порядок зачисления в начальную школу основывается на принципах ее территориальной доступности, то есть каждая школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания. Согласно закону "Об образовании", гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе. При этом сказано, что, по желанию, родители могут отдать ребенка и в другую школу на свободные места.

В МОН подчеркивают, что закрепление за школами территории обслуживания относится к компетенции местных органов власти. Документ предусматривает, что для зачисления детей в 1-й класс родители должны предоставить пакет документов до 31 мая, которые в нем определены. При этом присутствие ребенка при подаче заявления или в процессе его зачисления не является обязательным, не может быть потребовано работниками учебного заведения или быть условием зачисления.

Согласно проекту, приказ о зачислении всех детей в 1-й класс издается не позднее 1 июня (первая, основная волна зачисления) и публикуется в учебном заведении и на его сайте (а в случае его отсутствия - на сайте органа, в сфере управления которого находится учебное заведение). В случае значительного превышения количества поданных заявлений над возможностью заведения, зачисление будет происходить по критериям, описанным в порядке. Согласно прогнозам экспертов, количество таких школ в Украине не будет превышать 0,5%.

Родители также имеют право подать документы на зачисление ребенка в другие школы (не по месту жительства) на свободные места. Информация о наличии таких мест размещается в заведении, на его сайте или сайте соответствующего органа управления образования в течение трех рабочих дней со дня их появления, а зачисление на свободные места происходит до 15 июня (вторая, дополнительная волна зачисления).

В предложенном Порядке также подробно описаны механизмы зачисления и перевода учащихся в гимназии (5-9-й классы) и лицеи (10-11-й классы) и, кроме этого, условия и порядок отчисления учащихся из учреждений среднего образования.

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В МОН отмечают, что над проектом Порядка работала рабочая группа с участием представителей местных органов власти, администрации школ, общественных организаций, представляющих интересы родительской общественности.

"Все предложения, поступающие в Министерство во время общественного обсуждения, будут тщательно проработаны рабочей группой и предложены к включению в проект документа", - добавили в ведомстве и попросили присылать предложения и замечания до 25 марта на его электронный адрес.

Напомним, Минобразования подписало соглашение с Финляндией о помощи в реформировании украинской школы.