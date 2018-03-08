Минздрав напоминает: сегодня – Всемирный день почки

Всемирный день почки отмечают во второй четверг марта

Сегодня во всем мире, кроме Международного женского дня, отмечается и Всемирный день почки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всемирный день почки отмечается ежегодно с 2006 года во второй четверг марта. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности наших почек.

Учреждение, организация и ежегодное проведение этого Дня стали результатом совместных усилий Международного общества нефрологов и Международной федерации почечных фондов. Основной целью Дня почки эти некоммерческие организации обозначили – привлечение внимания международных и государственных организаций здравоохранения, а также политических структур, способных оказывать содействие развитию системы здравоохранения, к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек.

"Болезни почек очень коварны: они развиваются незаметно до тяжелой формы. Многочисленные исследования доказывают, что почки могут потерять до 90% функций без каких-либо внешних проявлений или симптомов. Профилактические обследования и обычные анализы - крови и мочи - помогут вовремя выявить нарушения функции почек и начать лечение еще до того, как начнут развиваться необратимые последствия и осложнения", – напоминают в Минздраве.

В министерстве также назвали шесть советов, которые помогут сохранить здоровье почек: