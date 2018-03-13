Разрывы в зарплатах украинцев растут

Гендерный разрыв в оплате труда может составлять почти 25%

Соотношение в оплате труда между работником основной профессии и руководителем предприятия иногда достигает 1:200, разница между размерами заработной платы работников бюджетной и небюджетной сфер составляет 30%, а гендерный разрыв в оплате труда – почти 25%.

Такие данные привела в годовом отчете о правах человека омбудсмен Валерия Лутковская.

Так, разница между заработной платой работников Тернопольской области и г. Киева составляет 2,1 раза, а работники сферы предоставления почтовых и курьерских услуг получают в 7,3 раза меньше, чем работники авиационного транспорта.

Мониторинг Уполномоченного показал, что введенные правительством законодательные изменения в оплате труда для работников бюджетной сферы...привели к уравниловке различных профессиональных групп с различным уровнем квалификации, а также нивелировали межквалификационную дифференциацию в оплате труда из-за необеспечения достаточного финансирования для введения в действие таких изменений.

"С целью обеспечения гарантированного Конституцией Украины права человека на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, Уполномоченный считает, что условия оплаты труда требуют дальнейшего реформирования и усовершенствования, а решение проблемы повышения уровня заработных плат работающих граждан в соответствии с европейскими стандартами должно быть приоритетной задачей социальных партнеров", - указано в отчете.

Напомним, с 1 апреля в Украине будет запущен новый механизм взыскания задолженности по заработной плате по примеру взыскания задолженности по алиментам. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, на данный момент задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд грн, и только в органах исполнительной службы в исполнении находится решений судов на 0,5 млрд грн.