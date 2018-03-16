Каждый десятый украинец оценил свое здоровье как "плохое"

Половина украинцев (49,4%) оценивают состояние своего здоровья как "хорошее", и только десятая часть – как "плохое". Об этом свидетельствуют данные Госстата согласно результатам опроса, проведенного в октябре 2017 года.

"Состояние здоровья как "хорошее" оценил почти каждый второй человек, самая высокая доля таких лиц (81-78%) была среди подростков и молодежи в возрасте 18-29 лет и детей до 14 лет (по оценке родителей). Среди населения в трудоспособном возрасте хорошее состояние здоровья отметили 61% мужчин и 53% женщин. Среди населения старше трудоспособного возраста хорошо себя чувствовали 11% мужчин и 6% женщин", - говорится в сообщении.

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"Удовлетворительным" считали свое состояние здоровья 41% украинцев (среди взрослых – 45%, детей в возрасте до 14 лет – 21%, подростков в возрасте до 18 лет – 17%).

Каждый десятый украинец оценил свое здоровье как "плохое". Так свое самочувствие оценили преимущественно люди нетрудоспособного возраста (каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина из этой категории).

Источник: Госстат

Напомним, Министерство здравоохранения Украины планирует ввести в действие услугу "электронный рецепт".