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Главная » Общество » Изменения в УПК: МВД объяснило, как будет организована работа следствия

Изменения в УПК: МВД объяснило, как будет организована работа следствия

Изменения в УПК: МВД объяснило, как будет организована работа следствия
Виталий Невгад / mvs.gov.ua

Требование объявления подозрения в течение 24 часов с момента задержания и доставки в суд ходатайства и всех участников следственных действий остается неизменным

16.03.18 29
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Работа следственных подразделений будет организована в соответствии с изменениями в Уголовном процессуальном кодексе Украины, которые вступили в силу 16 марта, сообщил заместить главы Национальной полиции – начальник Главного следственного управления (ГСУ) Виталий Невгад.

"Мы рассмотрим и доведем до вашего сведения соответствующие алгоритмы действий с учетом проблематики определенных рисков, с которыми мы столкнемся, возможно, уже с завтрашнего дня", – сказал Невгад в ходе рабочего совещания с участием руководителей следственных территориальных подразделений, сообщил департамент коммуникации Нацполиции.

Начальник ГСУ указал, что с целью оперативного реагирования на проблемные вопросы и оказание всесторонней помощи в осуществлении расследований в Главном следственном управлении сформирована координационная группа.

Участники совещания обсудили ряд вопросов, в частности, возможность проведения рассмотрения судами избрания меры пресечения в режиме видеоконференции для отдаленных регионов.

"Законодательством это допускается. Это касается тех подразделений, которым нужно для объявления подозрения преодолевать путь в несколько километров. Требование объявления подозрения в течение 24 часов с момента задержания и доставки в суд ходатайства и всех участников следственных действий остается неизменным", - подчеркнул Невгад.

По его словам, все необходимые следственные действия должны проводиться в максимально сжатые сроки, поэтому никакие изменения в законодательстве не должны повлиять на эффективность работы следственных подразделений и обеспечение защиты прав граждан.

Напомним, в Харькове перекрыт канал поставки наркотиков для полицейских.

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