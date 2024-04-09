По данным российского ведомства, деньги на организацию стрельбы якобы поступали через украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings, в которой несколько лет назад работал сын Джо Байдена.

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С момента теракта в концертном зале Подмосковья "Крокус Сити Холл" прошло уже несколько недель, а в Москве продолжают выдвигать предположения касаемо того, что на самом деле там произошло. О новой версии рассказали в Следственном комитете РФ.

Отмечается, что была проведена проверка, которую организовали после обращения группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ о том, что высшие должностные лица США и стран НАТО якобы финансировали террористическую деятельность на территории России.

В связи с этим было принято решение возбудить уголовное дело "по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)".

"Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию Burisma Holdings, действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба", — говорится в сообщении Следственного комитета.

Также было добавлено, что во взаимодействии с другими спецслужбами и финансовой разведкой началась проверка якобы источников поступления денег и их дальнейшего движения. Речь идет о сумме в несколько миллионов долларов и к этому, по мнению россиян, причастны конкретные лица их числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада.

В Следкоме РФ выдвинули еще одну версию событий в "Крокусе" Фото: Скриншот

Никаких доказательств по этому поводу со стороны СК РФ предоставлено не было.

Burisma Holdings и связь с Байденом: что известно

Сын нынешнего президента США Джо Байдена по имени Хантер с 2014 года являлся членом правления компании Burisma, которая занимается добычей газа. Он там работал до 2019 года.

Спустя несколько лет сын американского главы государства признался в своих мемуарах, что тратил все заработанные оттуда деньги на наркотики и алкоголь, что и привело в результате к краху его семейных отношений и карьеры.

24 сентября 2020 года комитеты Сената США поделились отчетом о работе Хантера Байдена на территории Украины. Они отметили, что его деятельность в газовой компании создавала конфликт интересов.

"Председатели комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Обамы знала то что, что Хантер Байден занимал должность в правлении Burisma, было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию Украины", – говорится в сообщении.

Спустя месяц после этого газета New York Post опубликовала доказательства того, что Джо Байден также мог иметь контакты с украинской компанией Burisma. Речь шла о переписке американского президента с одним из сотрудников газодобывающего предприятия Вадимом Пожарским. 17 апреля 2015 года он поблагодарил Хантера за то, что тот организовал встречу со своим отцом, который на тот момент находился на должности вице-президента. Примечательно, что разгорался этот скандал всего за несколько недель до очередных выборов в США.

Напомним, 22 января 2021 года в Национальной полиции решили закрыть дело компании Burisma против Джо Байдена, которое было открыто незадолго до этого по требованию Печерского суда. Игорь Клименко, который тогда занимал должность главы Нацполиции заявил, что это связано с отсутствием состава преступления в действиях американского президента.