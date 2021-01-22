В Нацполиции закрыли дело "Burisma" против Джо Байдена и объяснили почему

Уголовное производство закрыли еще в прошлом году, однако лишь сейчас в Нацполиции объяснили причину такого решения.

Открытое Печерским судом досудебное расследование закрыли из-за отсутствия состава преступления в действиях Джо Байдена, — сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "Українським новинам".

"Мы проводили досудебное расследование на основании постановления следственного судьи Печерского суда. В сентябре 2020 года принято решение о закрытии производства, поскольку в действиях гражданина США не было состава уголовного проступка", — заявил глава Национальной полиции.

При этом, полиция проводит досудебное расследование в деле о "слежке" за бывшим послом США Мари Йованович. Однако подробностей Игорь Клименко отказался рассказать, чтобы не нанести вреда следствию.

Напомним, Печерский суд Киева обязал открыть дело против Джо Байдена из-за его возможного вмешательства в дела экс-генпрокурора Виктора Шокина. Дело известно как "Burisma". Шокин настаивал на том, что в 2016 году был вынужден покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления на него Байдена. Сообщалось, что ГБР открыло дело в связи с решением суда. СМИ сообщали, что дело могло появится из-за давления адвоката Трампа Джулиани, который искал компромат на соперника экс-президента США.

10 ноября 2020 полиция закрыла дело.

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