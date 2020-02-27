ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина

Дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Об этом сообщил прокурор Шокина Александр Телешецкий, передает Интерфакс-Украина.

"ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения", – сказал он.

По его словам, дело открыли на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.

Телешецкий рассказал, что в своем заявлении Шокин сообщил о давлении на него со стороны Байдена.

"Причиной давления стало расследование Генеральной прокуратурой Украины тяжких преступлений в сфере международной коррупции, связанных с деятельностью экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и руководителей компании Burisma", – сказал он.

Заявление было подано в ГБР еще 28 января 2020 года, но сведения об уголовном правонарушении были внесены в ЕРДР только 24 февраля, уже после того, как суд обязал ГБР зарегистрировать данное производство.

Адвокат сообщил, что оно расследуется по ч.2 ст.343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Адвокат подчеркнул, что, несмотря на указание Шокиным имени Байдена в заявлении, которое стало основанием для открытия дела, в самом производстве речь идет о "гражданине США", без указания имени.

По его словам, ГБР также расследует уголовные производства по заявлению Шокина о разглашении тайны досудебного расследования сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Учитывая, что возможным фигурантом всех этих трех уголовных правонарушений является Джозеф Байден как человек, который, по нашему мнению, причастен ко всем этим событиям, считаем необходимым для эффективности расследования… объединить производства в одно, создать действенную следственную группу и группу опытных прокуроров, которые могли бы обеспечить расследование в разумные сроки", – сказал Телешецкий.

По его мнению, целесообразно привлечь США к расследованию. С соответствующей просьбой, как уточнил Телешецкий, он обратится в Офис генпрокурора.

"Мы будем это делать обязательно. Это одно из приоритетных направлений в этом уголовном производстве, поскольку без применения механизмов международно-правового сотрудничества это производство расследовать невозможно", – рассказал он.

"Виктор Николаевич Шокин, исходя из высказываний, которые позволял себе Байден в публичной плоскости, имеет достаточные основания считать, что именно он (Байден – ред.) является заказчиком, где-то исполнителем тех уголовных правонарушений, о совершении которых Шокин заявил правоохранительным органам Украины", – рассказал адвокат.

Напомним, Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что в сентябре его отравили ртутью, после чего он несколько месяцев пробыл на лечении.

Как ранее сообщал Фокус:

3 апреля 2016 года президент Петр Порошенко уволил Виктора Шокина с должности генпрокурора. Он занимал этот пост с февраля 2015 года. Свое увольнение Шокин связывает с расследованием в отношении компании "Burisma", в которой работол Джозеф Байден, сын вице-президента США,