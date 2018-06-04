Вспышка кори зафиксирована среди одесских нацгвардейцев

В части Национальной гвардии Украины в селе Жеребково Одесской области зарегистрирована вспышка заболевания корью.
Об этом говорится в сообщении Ананьевской районной государственной администрации.
По данным главного врача центральной районной больницы Анатолия Койчева, в минувшую субботу были доставлены двое военнослужащих с подозрением на заболевание корью.
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Койчев добавил, что часть военнослужащих уже выписана. Около 16 человек готовятся к выписке.
Напомним, в Украине прогнозируют увеличение количества заболевших корью. К весне 2019 года, если не будут приняты необходимые меры, заболеваемость снизить не удастся.