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Главная » Общество » В Одессе скончался 10-месячный ребенок от кори
Корь в Украине

В Одессе скончался 10-месячный ребенок от кори

В Одессе скончался 10-месячный ребенок от кори
Фото: Подробности

Он умер от обширной пневмонии, ставшей осложнением заболевания корью

05.06.18 89
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В Одессе от кори умер 10-месячный ребенок. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Одесского горсовета, передает УНИАН.

Отмечается, что ребенок умер от обширной пневмонии, ставшей осложнением заболевания корью.

Как рассказала волонтер Екатерина Ножевникова со ссылкой на данные медиков, мальчик умер накануне в Одесской городской инфекционной клинической больнице.

По ее данным, ребенок – самый младший в многодетной семье, где корью переболела вся семья.

"Врачи сделали все возможное. Тяжелая пневмония, осложненная корью. Прививку он не успел получить по возрасту – первая положена в год. Мама до сих пор выбирается из болезни. Старшие дети тоже переболели и выздоровели. Владик не вытянул - родился ослабленным на раннем сроке", - рассказала Ножевникова.

Сейчас волонтеры готовят к отправке тело ребенка домой (200 км от Одессы), так как его бабушка не может оперативно найти необходимый транспорт.

Ранее Фокус писал, что в части Национальной гвардии Украины в селе Жеребково Одесской области зарегистрирована вспышка заболевания корью.

Напомним, в Украине прогнозируют увеличение количества заболевших корью.  К весне 2019 года, если не будут приняты необходимые меры, заболеваемость снизить не удастся.

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