Минздрав отправит 29 украинцев лечиться за границу

С начала года ведомство приняло решение о лечении 148 человек о лечении в иностранных клиниках

Комиссия Министерства здравоохранения приняла решение о лечении 29 человек за рубежом.

Соответствующее решение в Минздраве приняли 6 июня, сообщает пресс-служба ведомства 11 июня.

В дальнейшем пациентам предоставят сопроводительные письма для зарубежных клиник о гарантии оплаты лечения, после чего они смогут сразу обращаться в клиники.

В этом году у госпрограммы Лечение граждан Украины за рубежом есть бюджет в размере 389,9 млн гривен.

С начала года Минздрав принял решение о лечении 148 человек о лечении в иностранных клиниках.

Напомним, вначале июня в Украине разгорелся скандал вокруг словам заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского об онкобольных, которых Минздрав отправляет лечиться за границей.