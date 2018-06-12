За 5 месяцев корью заболели более 20 тысяч украинцев

В Украине с 4 по 10 июня корью заболело 1 345 человек, в том числе 822 ребенка.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



В целом с начала 2018 года корью заболели 20 553 человека, из них 12 222 – дети. За это время от осложнений, вызванных корью, умерло 11 человек – семь детей и четыре взрослых.

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Наибольшее количество случаев заболеваний зарегистрировано во Львовской – 2 973 человека, Закарпатской (2 547 человек) и Ивано-Франковской (2 367 человек) областях.



Согласно данным министерства, по состоянию на 7 июня 2018 года в областях имеется в наличии 909 тыс. доз вакцин от кори, паротита и краснухи (КПК).

Ранее Фокус писал, что в части Национальной гвардии Украины в селе Жеребково Одесской области зарегистрирована вспышка заболевания корью.

Напомним, в Украине прогнозируют увеличение количества заболевших корью. К весне 2019 года, если не будут приняты необходимые меры, заболеваемость снизить не удастся.