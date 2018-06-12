Смещения позвоночных дисков не бывает, - Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что смещение позвоночных дисков невозможно. А миф о том, что так называемые спинные диски могут "вылетать", а потом их можно "поставить" на место, всего лишь миф.

Об этом она написала в своем Facebook.

"Возможно вы слышали о "вылетающем" или "смещенном диске в позвоночнике". Строение нашего позвоночника полностью исключает такую возможность", - отметила глава Минздрава.

Супрун пояснила, что межпозвонковые диски не просто вставлены в позвоночник, вроде шайб, они очень крепко связанные с позвоночником, фактически являются одним целым с ним, поэтому не могут просто сместиться или вылететь в процессе нашей повседневной активности. Соответственно, их нельзя вправить обратно.

"Хотя иногда пациенты возражают: "что же тогда щелкнуло в спине, когда мануальный терапевт вроде бы как вправлял мне диск?" На самом деле, хруст или щелчки производят межпозвонковые суставы (а в грудном отделе еще и реберно-позвоночные суставы)," – пишет Супрун.

Смещаться, по словам и.о. министра, могут отдельные фрагменты внутреннего ядра диска. В таких случаях также невозможно каким-то образом осуществить вправление этих фрагментов назад.

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Напомним, Ульяна Супрун заявила, что фитотерапия или лечение с помощью трав может стать причиной серьезного отравления организма. Применение трав в настоящей медицине отличается правильным способом сбора, продолжительностью фармацевтической подготовки, различными исследованиями и тщательной диагностикой в лабораториях