На Банковой опровергли сообщение о подготовке законопроекта об ЛГБТ

Администрация Президента Украины опровергла информацию о готовящемся законопроекте по равным правам.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Так, в департаменте информационной политики администрации президента подчеркнули, что никаких звонков к депутату Европейского парламента Ребекке Хармс, которая и распространила эту информацию, не поступало, и предположили, что эта информация - розыгрыш.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Марш равенства" в Киеве: как это было
"Подобные проекты законов вносить не планируют", - уточнили в администрации.
Напомним, "Марш равенства" в Киеве закончился.