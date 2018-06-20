Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок

Киевский "Марш равенства" традиционно вызвал споры о том, чем его считать — выступлением за права человека или пропагандой гомосексуализма. Из года в год украинские соцсети спорят об одном и том же, в частности, об опасности, которую несут ЛГБТ-семьи для продолжения рода человеческого и нового поколения. В Украине эта дискуссия беспредметна, так как однополые браки вне закона, имущественных прав у ЛГБТ-партнёров нет. Сообщество живёт в законодательной "серой зоне", поэтому даже элементарной статистикой мы не располагаем. И все дискуссии сводятся лишь к мнениям и представлениям противоборствующих сторон.

Другое дело — США и Европа, где у ЛГБТ-сообщества больше прав и возможностей и оно более открыто к вопросам о своей жизни. В развитых странах десятилетиями проводятся социологические и психологические исследования, есть сотни замеров, посвящённых только однополым семьям. К примеру, в США такие исследования проводятся ещё с 1980-х, включая многолетние наблюдения за детьми в ЛГБТ-семьях. Надо сказать, что в Америке сообщество большое. Согласно сводным подсчётам, сделанным калифорнийским Институтом Уильямса в 2013 году, в стране насчитывается 6 млн. взрослых и детей, имеющих ЛГБТ-родителей (вся статистика здесь). В масштабах США это немного, около 2% населения, но в абсолютных цифрах 6 млн — это население не самого маленького города, Киева, к примеру.

Согласно сводным подсчётам, в США насчитывается 6 млн. взрослых и детей, имеющих ЛГБТ-родителей

С 1980-х зарубежные социологи выработали особенные методики исследований ЛГБТ-семей. К примеру, когда берут две контрольные группы с детьми и замеряют их жизнь, то однополые семьи сравнивают с теми разнополыми, в которых приёмные дети. На первый взгляд такой подход кажется некорректным, однако социологи обращают внимание на то, что в ЛГБТ-семьях часто дети рождены либо от суррогатной матери, либо приёмные (статистика об этом здесь). Поэтому их некорректно сравнивать с традиционными семьями, в которых биологическое родительство имеет отдельное влияние на отношения с детьми и, соответственно, смазывает картину. Также, если исследование посвящают лесбийским семьям с детьми, то сравнивают их с семьями, где мать одна воспитывает ребёнка. Здесь общий знаменатель — отсутствие мужчины в семье.

Где позитив

Украинские родители, возмущённые однополыми семьями, часто аргументируют свою позицию тем, что "гомосексуальная зараза" прицепится и к детям, и у них не будет иного выхода, как самим становиться геем или лесбиянкой. Американские социологи регулярно замеряют влияние сексуальной ориентации родителей на детей и так же регулярно приходят к выводу, что такого влияния нет. К примеру, Сьюзан Голомбок и Фиона Таскер из Лондонского городского университета провели длительное исследование, опрашивая детей из однополых и разнополых семей, когда им было 9 лет и 23 года. Первый опрос они провели в 1976–1977 годах, второй — в 1992–1993-х. В исследовании участвовали две группы по 27 семей — лесбийских и традиционных, где мать одна воспитывает ребёнка. В результате выяснилось, что подавляющее большинство детей имеет гетеросексуальную ориентацию, в лесбийских семьях только два ребёнка приобрели гомосексуальную ориентацию (полное исследование здесь).

Ориентация родителей не только не оказывает влияние на таковую у детей, она не влияет и на сексуальное поведение

Эти результаты подтвердил более поздний и масштабный замер, который в 1995 году провела группа психологов из Университета Виржинии среди подростков. Для анкетирования учёные взяли 80 школ, опросили более 12 тыс. детей в возрасте 15 лет и рандомно выбрали две группы семей — однополых и разнополых. Оказалось, что ориентация родителей не только не оказывает влияние на таковую у детей, более того, она не влияет и на сексуальное поведение. Дети геев и лесбиянок оказались не более "распущенными", чем у гетеросексуальных людей. Согласно опросу, романтические отношения за последние 18 месяцев были у 34% подростков из обеих групп (полный отчёт здесь).

Учёные проводят исследования и о гендерной идентичности детей, растущих в ЛГБТ-семьях. В традиционной семье, к примеру, у мужа и жены есть гендерные роли: мужчина — добытчик, женщина — воспитательница и "хранительница домашнего очага". Это распределение ролей есть и в Америке, при этом родители передают эти роли своим детям. Как показывают исследования, в однополых семьях оба родителя берут равное участие в домашней работе и воспитании ребёнка, поэтому он не перенимает гендерные роли, присущие традиционным семьям. Это показывают результаты опросов, проведённых группой учёных из Университета Виржинии в 2004 году. В исследовании участвовали две группы по 33 семьи, живущие на востоке США (полное исследование здесь).

Обратная сторона медали

Есть и социологические исследования, которые показывают негативные стороны жизни детей в ЛГБТ-семьях. Это, в частности, касается образования. Дуглас Аллен, профессор экономики канадского Университета Саймона Фрейзера, проанализировал данные переписи населения, которая проводилась в стране в 2006 году. Он выделил шесть типов семей с детьми 17–22 лет — два типа разнополых (в браке и партнёрстве), два типа однополых, а также матери и отцы, которые сами воспитывают своих детей. Аллен отслеживал успеваемость детей в школах по всем этим типам. В результате дети из семей геев и лесбиянок лишь в 65% случаев доходят до окончания школы и получения диплома, то есть чаще не доучиваются. Также исследователь выяснил, что дети из ЛГБТ-семей чаще пропускают занятия и получают более низкие оценки (все исследование здесь). При этом данные аналогичных исследований в других странах разнятся, к примеру, анализ переписи населения в США показывает, что у детей из ЛГБТ-семей успеваемость выше, чем у гетеросексуальных семей (исследование здесь).

В однополых семьях дети не перенимают гендерные роли, присущие традиционным семьям

Кроме того, исследования показывают, что физическое здоровье приёмных детей из ЛГБТ-семей может быть слабее, чем у тех, кто имеет биологических родителей. К такому выводу пришли Калли Лэнгтон и Лоренс Бергер из Университета Висконсина-Мэдисона, которые в 2011-м проанализировали данные программы PSID, собирающей информацию о разных типах американских семей с 1968 года (всё исследование здесь).

Социология и люди

В отношении к ЛГБТ-семьям и, соответственно, исследованиям о них у общества нет согласия. Западное общество разделилось на два больших противоборствующих лагеря. Первый из них условно называется "без разницы", и его адепты утверждают, что нет никакой разницы, в какого типа семье — однополой или разнополой — воспитывается ребёнок. Для него важнее внимание, забота и любовь родителей, какой бы ориентации они ни были. Другой лагерь стоит на том, что ЛГБТ-семьи вредны для ребёнка, они привносят в его жизнь хаос и вредят здоровью. Поэтому каждый из этих "противников" подбирает себе аргументы из соответствующих исследований. Но, кажется, детям в ЛГБТ-семьях живётся так же, как и всем остальным людям, — и хорошо, и плохо, по-разному.