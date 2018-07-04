Война на Донбассе – главное, что волнует украинцев, - КМИС

Статус русского языка заботит украинцев менее всего на фоне экономических проблем и войны на востоке страны

Наибольшее волнение украинцев вызывает война на Донбассе, госбезопасность и экономическая ситуация в стране, в то время как статус русского языка и отношения с Европейским союзом беспокоят их меньше всего.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) в мае этого года.

Согласно результатам исследования, большинство опрошенных (67%) обеспокоены войной на востоке Украины. Среди других проблем, вызывающих беспокойство граждан, – уровень жизни (54%), экономическая ситуация в стране (42%) и безопасность Украины (23%).

Что характерно, статус русского языка волнует всего лишь 2% украинцев, а отношения с Европейским союзом - 4% респондентов.

"По сравнению с 2016-2017 годами, озабоченность граждан войной на востоке Украины, уровнем жизни и экономической ситуацией несколько снизилась, однако остается высокой. Политическая ситуация в Украине тоже стала беспокоить меньшую часть граждан (с 15% в 2016 году до 13% в 2017 и в конце концов 9% в 2018-м). В то же время украинцев больше стали беспокоить экологические проблемы (с 5-6% до 10%). За два года также несколько возросла озабоченность отношениями между гражданами Украины разных национальностей (с 3,5% до 5%), проблемами возрождения украинской нации (с 4% до 6%) и статусом русского языка в Украине (с 1 до 2%), но все эти проблемы занимают последние места в иерархии проблем для населения Украины", - говорится в пресс-релизе.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 18 по 30 мая 2018 года. Было опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым). Опрос в Донецкой и Луганской областях проводился только на территориях, подконтрольных Украине.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% - для показателей близких к 50%; 2,8% - для показателей близких к 25%; 2,0% - для показателей близких к 10%; 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напоминаем, что по данным социологической группы Рейтинг, в феврале 2018 года 15% украинцев высказывались за предоставление русскому языку статуса второго государственного.