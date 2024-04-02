Почти половина украинцев верит в астрологию: результаты опроса КМИС

Самые бедные украинцы больше всего верят в сверхъестественные силы, — свидетельствуют данные социологов. Каждый третий верит астрологам, каждый четвертый — экстрасенсам, каждый десятый — тарологам.

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Социологи спросили украинцев, верят ли они астрологам, экстрасенсам и картам таро. Выяснилось, что почти половина — серьезно относятся хотя бы к одному явлению из перечисленного списка. О результатах опроса рассказали на портале Киевского международного института социологии (КМИС).

На портале сообщили, что с 17 февраля по 5 марта 2024 года опросили 2 008 украинцев во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных регионов. Людям задали один вопрос, на который они должны были дать однозначный ответ "да" или "нет". Погрешность — от 2,5 до 5%.

Почти половина украинцев и украинок (43%) верят словам астрологов, экстрасенсов и специалистов по картам таро — то есть ответили "да" хотя бы для одного пункта. Наибольший размер доверия — у астрологов (35%), на втором месте — экстрасенсы (25%), на третьем — карты таро (15%), — свидетельствуют данные опроса.

Астрология в Украине — верят ли украинцы в сверхъестественные силы Фото: КМИС

Также социологи привели таблицу, в которой указали распределение поддержки веры в сверхъестественные силы между различными категориями и группами опрашиваемых. Из таблицы следует, что больше склонны к таким действиям:

женщины (49%);

люди старше 60 лет (51%);

люди со средним специальным или профессионально-техническим образованием (50%);

жители всех регионов Украины, кроме западных областей;

жители поселков и небольших городов (51%);

люди, которые имеют очень низкий достаток (68%).

Астрология в Украине — распределение ответов опроса — распределение ответов опроса Фото: КМИС

Астрология в Украине — детали

Результаты опроса, который показал веру половины украинцев в сверхъестественные силы, прокомментировал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий. По его словам, подобные ответы получаются во время кризисных и психологически сложных событий, которые переживает общество. Однако их не нужно за это клеймить или смеяться. На это нужно обратить внимание, поскольку люди могут пострадать от влияния мошенников.

"Основа веры является достаточно сложной и ее быстро не развеять простыми аргументами (или тем более насмешками). Вместе с этим вопрос также требует внимания, поскольку многие люди в сложных обстоятельствах могут под влиянием недобросовестных людей понести значительные потери или прибегнуть к деструктивным действиям", — заявил Грушецкий.

Отметим, на портале Фокус можно прочитать астрологический прогноз, в котором говорится о возможности финансовых прибылей для людей с разными знаками Зодиака. Также астрологи установили, кто именно может стать "счастливчиком" в течение первой недели апреля.

Напоминаем, украинский военный рассказал о проблемах с азартными играми среди бойцов ВСУ. На портале президент Украины граждане поддержали электронную петицию, в которой предлагали ограничить гемблинг в воюющей стране.