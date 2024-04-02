Майже половина українців вірить в астрологію: результати опитування КМІС

Найбідніші українці найбільше вірять у надприродні сили, — свідчать дані соціологів. Кожен третій вірить астрологам, кожен четвертий — екстрасенсам, кожен десятий — тарологам.

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Соціологи запитали українців, чи вірять вони астрологам, екстрасенсам і картам таро. З'ясувалось, що майже половина — серйозно ставляться хоча б до одного явища з переліченого списку. Про результати опитування розповіли на порталі Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

На порталі повідомили, що з 17 лютого по 5 березня 2024 року опитали 2008 українців в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих регіонів. Людям поставили одне питання, на яке вони мали дати однозначну відповідь "так" або "ні". Похибка — від 2,5 до 5%.

Майже половина українців та українок (43%) вірять словам астрологів, екстрасенсів і фахівців з карт таро — тобто відповіли "так" хоча б для одного пункту. Найбільший розмір довіри — у астрологів (35%), на другому місці — екстрасенси (25%), на третьому — карти таро (15%), — свідчать дані опитування.

Астрологія в Україні - чи вірять українці в надприродні сили Фото: КМІС

Також соціологи навели таблицю, в якій вказали розподіл підтримки віри в надприродні сили між різними категоріями та групами опитуваних. З таблиці випливає, що більше схильні до таких дій:

жінки (49%);

люди старше 60 років (51%);

люди з середньою спеціальною або професійно-технічною освітою (50%);

жителі усіх регіонів України, крім західних областей;

мешканці селищ та невеликих міст (51%);

люди, які мають дуже низький достаток (68%).

Астрологія в Україні - розподіл відповідей опитування Фото: КМІС

Астрологія в Україні — деталі

Результати опитування, яка засвідчила віру половини українців у надприродні сили, прокоментував заступник директора КМІС Антон Грушецький. З його слів, подібні відповіді отримуються під час кризових та психологічно складних подій, які переживає суспільство. Однак їх не потрібно за це таврувати чи глузувати. Натомість все ж варто звернути увагу, оскільки люди можуть постраждати від впливу шахраїв.

"Основа віри є досить складною і її швидко не розвіяти простими аргументами (чи тим більше глузуваннями). Разом з цим питання також потребує уваги, оскільки багато людей у складних обставинах можуть під впливом недобросовісних людей зазнати значних втрат або вдатися до деструктивних дій", — заявив Грушецький.

Зазначимо, на порталі Фокус можна прочитати астрологічний прогноз, у якому ідеться про можливість фінансових прибутків для людей з різними знаками Зодіаку. Також астрологи встановили, хто саме може стати "щасливчиком" протягом першого тижня квітня.

Нагадуємо, український військовий розповів про проблеми з азартними іграми серед бійців ЗСУ. На порталі президент України громадяни підтримали електронну петицію, у якій пропонували обмежити гемблінґ у воюючій країні.