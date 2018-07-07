Умер Левко Лукьяненко

Украинский писатель, диссидент, один из авторов Акта о независимости Украины и экс-нардеп Левко Лукьяненко умер 7 июля после продолжительной болезни.



Об этом сообщила его жена, передает "Радио Свобода".



По ее словам, Лукьяненко умер в больнице в Киеве.

В комментарии ТСН она добавила, что ее муж давно имел проблемы со здоровьем. Переболел лейкозом, имел проблемы с тромбами и лейкоцитами. В "Феофании" его лечили от последствий инсульта.

Ранее о том, что Лукьяненко попал в реанимацию, сообщил экс-народный депутат Владимир Яворивский.

К слову, 24 августа Лукьяненко исполнилось бы 90 лет.

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Справка

Лукьяненко родился 24 августа 1928 в селе Хриповка Городнянского района Черниговской области. В 1944-1953 служил в армии, в 1953 вступил в КПСС и поступил в Московский университет им. Ломоносова.

По окончании университета с 1958 работал штатным пропагандистом Радеховского райкома КПСС, с 1959 - работник адвокатуры Глинянского района Львовской области. Здесь он создал оппозиционный по отношению к советской власти Украинский рабоче-крестьянский союз, выступавший за отделение Украины от СССР. За это в январе 1961 году он исключается из КПСС и приговаривается к расстрелу "за антисоветскую агитацию и пропаганду". Однако приговор заменили тюремным заключением сроком на 15 лет.

В 1976 Левко Лукьяненко вышел на свободу и стал одним из основателей Украинской хельсинкской группы. В следующем году он был снова арестован и приговорен к 10 годам тюремного заключения и 5 годам ссылки. В 1988 Лукьяненко вышел на свободу. В общей сложности он провел в заключении 26 лет.

29 апреля 1990 года Левко Лукьяненко с группой своих соратников создал Украинскую республиканскую партию, главой которой он был избран. 1 декабря 1991 он участвовал в президентских выборах. За него проголосовал 1 432 556 человек (4,49%).

На парламентских выборах 29 марта 1998 года Левко Лукьяненко участвовал под первым номером избирательного списка блока партий Национальный фронт. Блок не преодолел четырехпроцентный барьер.

4 ноября 2000 Лукьяненко был избран полноправным главой УРП. Впоследствии партия вошла в избирательный блок БЮТ и на выборах 31 марта 2002 Левко Лукьяненко выступал в списке БЮТ под №5. Так как в мае 2002 УРП слилась с Собором, Лукьяненко стал заместителем главы новой партии Украинская республиканская партия Собор.

По результатам парламентских выборов 26 марта 2006 года Левко Лукьяненко в четвертый раз стал депутатом Верховной Рады. 28 мая 2006 года по инициативе Лукьяненко в Киеве прошел учредительный съезд возрождения УРП. Была создана Украинская республиканская партия Левка Лукьяненко, почетным главой которой он и стал. 16 июня 2007 года он вышел из Рады по собственному желанию.



В 2013 году Лукьяненко объявил о завершении политической карьеры.