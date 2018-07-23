В Киеве станет меньше пунктов продаж социального хлеба

Заканчивается срок действия трехлетнего инвестиционного договора между ЧАО "Киевхлеб" и Киевом. В связи с этим в столице станет в разы меньше пунктов продаж социального хлеба.

Об этом стало известно из сообщения 44.ua.

В сообщении сказано, что согласно инвестиционному договору "Киевхлеб" должен был установить 200 киосков по продаже социального хлеба и хлебобулочных изделий. В течение 2015-2016 годов предприятие открыло 150 таких точек. Еще 50 объектов инвестор передал в пользу частной компании "Саботин Трейд", которая на сегодня продает социальных хлеб в 38 киосках.

По словам главы Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской горгосадминистрации (КГГА) Андрея Мельничука, по состоянию на сегодня в Киеве работают всего 90 киосков с социальным хлебом. Это связано с тем, что срок инвестиционного договора в большинстве случаев уже истек.

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"Первые объекты розничной торговли ЧАО "Киевхлеб" введены в эксплуатацию в феврале 2015 года, остальные - в ноябре 2016 года. Таким образом, на сегодняшний день истек трехлетний срок реализации хлеба и хлебобулочных изделий по фиксированным ценам в подавляющем большинстве объектов. По состоянию на 19 июля продажа осуществляется в 52 объектах "Киевхлеб" и в 38 объектах "Саботин Трейд", - сообщил Мельничук.

Отметим, на 1 января 2018 года в Киеве функционировали 164 киоска, в которых ЧАО "Киевхлеб" продавало социальный хлеб по фиксированным ценам. Всего же по городу было установлено 192 объекта розничной торговли такого типа.

Напомним, Фокус писал о том, как "развод" Киева с Киевэнерго при участии Нафтогаза поставил теплогенерацию столицы на грань краха.