На Земле осталось катастрофически мало диких морских территорий, - исследование

Об этом сообщает "EurekAlert".

Ученые выяснили, что лишь около 13 процентов мирового океана по-прежнему может классифицироваться как дикая территория.

Оставшаяся морская дикая природа распределена неравномерно и встречается, в частности, в Арктике, Антарктике и вокруг отдаленных Тихоокеанских островов. В прибрежных районах ее почти нет.

"Мы были поражены тем, насколько мало осталось диких морских территорий. Океан огромен, охватывает более 70 процентов нашей планеты, но нам удалось значительно повлиять почти на всю обширную экосистему", - цитирует Кендалла Джонса из Университета Квинсленда (Австралия) издание.

Исследователи отмечают, что на суше быстрые сокращения дикой природы хорошо задокументированы. Но гораздо меньше известно о статусе морской дикой территории. Области дикой природы имеют решающее значение для морского биоразнообразия.

"Природные районы дикой природы содержат массивные уровни биоразнообразия и эндемичных видов", - сообщил Джонс.

В новом исследовании Джонс с коллегами использовали полные глобальные данные, включая коммерческое судоходство, удобрения и осадки, а также несколько видов промысла в океане и их кумулятивное воздействие. Ученые систематически изучали морскую дикую природу во всем мире, определяя районы с наименьшим воздействием (самые низкие – 10% процентов) 15 антропогенных факторов, а также очень низким совокупным кумулятивным эффектом от них.

Чтобы выявить различия во влиянии человека на океанские районы, исследователи повторили свой анализ в каждом из 16 океанических царств. Исследование показало, что в мире сейчас защищено менее 5 процентов глобальной морской природы. Большая часть находится в морских экосистемах, обнаруженных в районах с высоким биоразнообразием, как коралловые рифы, но очень мало из них охраняемы.

"Подавляющее большинство территорий морской дикой природы может быть потеряно в любой момент, ведь технологии позволяют нам рыбачить глубже и двигаться дальше, чем раньше", - подчеркнул Джонс.



По мнению исследователей, результаты показывают, что необходимо защищать то, что осталось от морской дикой природы.

Напомним, Фокус писал о том, как очистить океан от пластика к 2040 году.